Президент об "Энергоатоме": Стоит задача выйти как минимум на 500 миллионов долларов прибыли в этом году

Президент Владимир Зеленский заявил, что "Энергоатом" уже 3-4 месяца вышел на прибыль, для предприятия стоит задача выйти как минимум на 500 млн долл прибыли в этом году.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

"По Энергоатому. Ой, там сложная история. Сейчас это прибыльное предприятие - уже три или четыре месяца "Энергоатом" вышел на прибыль, достаточно высокий. Им поставлена ​​задача - они должны выйти как минимум на 500 млн долл прибыли в этом году.

Через год они должны выйти на прибыль для государства в 1 млрд долл. Увидите, так и будет", - сказал Зеленский.

"Сложная история там происходила. Поэтому мы меняли и боролись за новое руководство Минэнерго, потому что это связанные вещи. И были, и есть. Все очень сильно зависит от политики Минэнерго.

Например, Минэнерго руководило тем, чтобы выводить в то или иное время дешевую генерацию, а это атомка, на ремонт, выводить блоки Энергоатома именно в то время, когда шел отопительный сезон, пик. Для чего это делалось? Для того, чтобы увеличить тепловую генерацию. То есть не баланс между энергетикой, а для того, чтобы работала тепловая. Это был удар и по Энергоатому, и по стране", - добавил президент.

"Много заинтересованных сторон, много групп, не только украинских в этой ситуации. Поэтому надо бороться - с каждым предприятием отдельно", - резюмировал он.

Напомним:

За полный 2020 год Национальная атомная компания "Энергоатом" отчиталась о чистых убытках на сумму 4,8 миллиарда гривень. Согласно собственному финансовому плану компания должна была закончить год с прибылью в сумме 1,6 миллиарда гривень.

По результатам 2019 года "Энергоатом" отчиталась о 3,8 млрд грн прибыли. В то время как 2018 год завершен также с прибылью в размере 4,6 млрд грн.

По итогам января-марта 2021 года НАЭК "Энергоатом" ожидает получить 1 млрд грн чистой прибыли.

Экономическая правда