"Энергоатом" завершила 2020 год с чистым убытком 4,8 миллиарда

За полный 2020 год Национальная атомная компания "Энергоатом" отчиталась о чистых убытках на сумму 4,8 миллиарда гривень. Согласно собственному финансовому плану компания должна была закончить год с прибылью в сумме 1,6 миллиарда гривень.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана государственного предприятия, который проанализировала экспертная организация StateWatch.

В 4 квартале прошлого года "Энергоатом" улучшила собственный финансовый результат, так как по итогам трех кварталов сумма чистого убытка достигла 5,3 миллиарда.

При этом по результатам 2019 года "Энергоатом" отчиталась о 3,8 млрд грн прибыли. В то время как 2018 год завершен также с прибылью в размере 4,6 млрд грн.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц на "Энергоатоме" составило 33 816 человек. Среднемесячная заработная плата руководителя компании достигла 241,5 тыс гривен, одного члена правления компании - 236,7 тыс грн, административного персонала - 49,5 тыс грн, работника - 31,9 тыс грн.

С марта 2020 года обязанности президента "Энергоатома" выполняет Петр Котин, бывший генеральный директор Запорожской атомной электростанции.

Напоминаем:

В октябре 2020 года Кабмин начал служебную проверку руководителя "Энергоатома" Котина из-за возможного коррупционного нарушения.

Впоследствии проверка была приостановлена из-за решения Конституционного суда.

Недавно НАПК внесло предписание КМУ для устранения нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности "Энергоатома".

10 февраля НАБУ начало обыски на "Энергоатоме" из-за продажи электроэнергии по нерыночным ценам в декабре 2020 года, о чем сообщили в САП.

Ранее СМИ неоднократно писали об аукционах госкомпании, которые приносили убытки в пользу компаниям Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

Национальная компания "Энергоатом" создана в октябре 1996 года. Компания является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии, в осенне-зимние периоды этот показатель достигает 70%.

Украина занимает восьмое место в мире по показателю установленной мощности АЭС.

На сегодня "Энергоатом" находится в сфере управления Министерства энергетики, которое с марта 2020 года возглавляют различные исполняющие обязанности министра.

Экономическая правда