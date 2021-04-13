"Энергоатом" по итогам 1 квартала ожидает получить 1 миллиард чистой прибыли

По итогам января-марта 2021 года НАЭК "Энергоатом" ожидает получить 1 млрд грн чистой прибыли.

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. президента компании Петр Котин, передает "Инерфакс-Украина".

"В первом квартале 2021 года ГП ожидает получить 2,4 млрд валовой прибыли, при этом ожидаем примерно 1 млрд грн чистой прибыли", - сказал Котин, добавив, что в первом квартале 2020 года компания получила 1,5 млрд грн чистого убытка.

По его словам, размер выплат компании государству в виде дивидендов и налога на прибыль составит около 1,3 млрд грн.

Основными факторами улучшения показателей деятельности он назвал стабилизацию поступления средств в адрес компании, в частности, оплату проданной по результатам торгов 21 декабря 2021 года электроэнергии (были проданы рекордные 13,3 млн МВт-ч - ред.) и частичное погашение долгов ГП "Гарантированный покупатель" по ранее отпущенной электроэнергии за счет кредитных средств НЭК "Укрэнерго" в размере около 3 млрд грн.

Напомним:

За полный 2020 год Национальная атомная компания "Энергоатом" отчиталась о чистых убытках на сумму 4,8 миллиарда гривень. Согласно собственному финансовому плану компания должна была закончить год с прибылью в сумме 1,6 миллиарда гривень.

По результатам 2019 года "Энергоатом" отчиталась о 3,8 млрд грн прибыли. В то время как 2018 год завершен также с прибылью в размере 4,6 млрд грн.