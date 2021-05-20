"Метинвесту" Ахметова позволили выкупить Днепровский меткомбинат

Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании Metinvest на приобретение активов Днепровского металлургического комбината, но отметили, что владелец ДМК определит аукцион.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

В АМКУ говорят, что продажа единого имущественного комплекса (ЕИК) комбината происходит в рамках санации должника, "ДМК". Это необходимо для предотвращения остановки работы и ликвидации предприятия.

Предприятия группы Метинвест являются кредиторами ДМК, требования которых признаны в рамках дела о банкротстве.

На большинстве общих рынков концентрация не вызвала бы значительного влияния: стальной заготовки, прутки, мелко и среднеразмерного фасонного проката общего назначения. На рынках катанки, помольных шаров, осей для железнодорожного транспорта деятельность осуществляет только ОАО "ДМК".

Однако на рынке товарного чугуна АМКУ сделал вывод, что концентрация может привести к усилению рыночного положения Группы Метинвест. Так, в течение 2018-2019 гг. и 9 месяцев 2020 года росли доли участников концентрации, а кроме них производство чугуна осуществляли только другие 2 украинские предприятия.

Чтобы этого избежать Метинвест должен был принять на себя обязательства ежегодно (в течение 3 лет) продавать на внутренний рынок более 12 000 тонн чугуна по рыночным ценам, чтобы устранить возможное негативное влияние на конкуренцию.

Отмечается, что со стороны потребителей, экспертов и конкурентов на рынке чугуна в Комитет не поступало никаких негативных замечаний по концентрации. Среди факторов, что уравновешивают ситуацию на рынке, является то, что он профицитным и экспортно-ориентированным. Итак, конкуренты могут самостоятельно удовлетворить спрос на чугун в Украине путем экспансии на внутреннем рынке за счет переориентации с экспорта.

Другой фактор - рынок имеет равную власть покупателя, крупнейшим из которых является Интерпайп.

В то же время, отметили в АМКУ, разрешение не означает, что именно Метинвест купит актив - новый владелец активов ДМК согласно Кодексу из процедур банкротства будет определен на электронном аукционе. Сейчас уже есть два заинтересованных предприятия, говорят в Комитете.

Напоминаем:

Компания "Metinvest B.V" предоставила предложения относительно обязательств при концентрации в виде опосредованного приобретения в собственность "Днепровского металлургического комбината" в Каменском - они позволят АМКУ принять решение о предоставлении разрешения на концентрацию.

"Днепровский металлургический комбинат" является одним из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины - в 2019 году он объявил о вынужденной остановке основных производственных мощностей.

В 2017 году сообщалось, что ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), ранее входило в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса", перешло под контроль холдинга "Метинвест".

Но оборудования этого комбината - трансформаторы и доменные печи - в мае 2018 года за 400 млн грн выкупило соседнее предприятие - "Днепровский коксохимический завод", подконтрольный Ахметову и Новинскому.

Экономическая правда