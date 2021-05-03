"Метінвесту" Ахметова готові дати дозвіл викупити Дніпровський меткомбінат

Дніпровський металургійний комбінат Фото: схеми

Компанія "Metinvest B.V" надала пропозиції щодо зобов'язань при концентрації у вигляді опосередкованого набуття у власність "Дніпровского металургійного комбінату" у Кам'янському - вони дозволяють АМКУ прийняти рішення про надання дозволу на концентрацію.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

"Під час аналізу матеріалів справи та оцінки впливу заявленої концентрації на конкуренте середовище на задіяних товарних ринках Комітетом встановлено наявність можливих негативних ефектів на ринку чавуну товарного.

На виконання вимог ст. 31 ЗУ "Про захист економічної конкуренції" компанія Metinvest В. V. надала пропозиції щодо зобов’язань, які готові взяти на себе учасники концентрації для усунення потенційного негативного впливу концентрації на конкуренцію, та дозволяють АМКУ прийняти рішення про надання дозволу на концентрацію", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, "Метінвест" візьме на себе наступні зобов'язання (протягом 3 років, починаючи з місяця, наступного після місяця, у якому буде здійснена концентрація):

Не допускати необгрунтованої відмови від реалізації чавуну товарного (чушкового) суб’єктам господарювання, не пов’язаним на момент здійснення концентрації відносинами контролю з компанією Metinvest B.V. (з урахуванням відносин контролю), а саме: за наявності запитів з боку таких суб’єктів господарювання, виражених, у тому числі, в офіційних листах та/або за допомогою засобів електронної пошти, забезпечувати реалізацію (прямо або опосередковано через юридичних осіб, пов’язаних відносинами контролю) чавуну товарного (чушкового) у обсязі сукупно не менше 12 тисяч тонн щорічно. При реалізації чавуну товарного (чушкового) суб’єктам господарювання, не пов’язаним на момент здійснення концентрації відносинами контролю з компанією Metinvest B.V. (з урахуванням відносин контролю), застосовувати ринкові ціни. Надавати АМКУ протягом трьох років, починаючи з наступного року після здійснення концентрації, визначеної в першому пункті, один раз у рік не пізніше 20 числа другого місяця календарного року, наступного за звітним, інформацію про обсяги постачання на ринок України чавуну товарного (чушкового) виробництва компанії Metinvest B.V. (з урахуванням відносин контролю), у натуральному та вартісному виразі, із зазначенням споживачів та цін реалізації.

Зазначається, що АМКУ збирає дані щодо відгуків від інших учасників ринку, а також - зауваження та пропозиції із питання зобов’язань в межах зазначеної концентрації до 11 травня 2021 року.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи щодо викупу холдингом "Ментінвест" Ріната Ахметова активів Дніпровського металургійного комбінату - одного з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України.

У 2017 році повідомлялося, що ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК), яке раніше входило в корпорацію "Індустріальний союз Донбасу", перейшло під контроль холдингу "Метінвест".

У 2019 році одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України "Дніпровський металургійний комбінат" оголосив про вимушену зупинку основних виробничих потужностей.

Але обладнання цього комбінату – трансформатори та доменні печі – у травні 2018 року за 400 млн грн викупило сусіднє підприємство – "Дніпровський коксохімічний завод", підконтрольний Ахметову та Новинському.

Економічна правда