Курс валют на 20 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

20 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,46 - 27,48 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,46 - 27,48 гривни;

Евро - 33,49 - 33,51 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,36 - 27,55 гривни. Евро покупают по 33,20 гривни, продают по 33,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,45 - 27,56 гривни, евро - 33,29 - 33,40 гривни.

Напоминаем:

19 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 мая на уровне 27,42 гривни.

Экономическая правда