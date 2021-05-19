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Гривня стабильна на закрытии межбанка

Среда, 19 мая 2021, 17:38
 

19 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,40 - 27,42 гривни;

Евро - 33,51 - 33,53 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,36 - 27,54 гривни. Евро покупают по 33,23 гривни, продают по 33,58 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,44 - 27,50 гривни, евро - 33,31 - 33,41 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 19 мая на уровне 27,44 гривни.

19 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.

Экономическая правда

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