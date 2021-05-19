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Официальный курс гривни укрепился к доллару и евро

Среда, 19 мая 2021, 20:30
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 мая на уровне 27,42 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,49 грн (на 19 мая - 33,53 гривни).

Напоминаем:

19 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.

19 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.

Экономическая правда

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