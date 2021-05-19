Официальный курс гривни укрепился к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 мая на уровне 27,42 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,49 грн (на 19 мая - 33,53 гривни).

Напоминаем:

19 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.

19 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.

Экономическая правда