Официальный курс гривни укрепился к доллару и евро
Среда, 19 мая 2021, 20:30
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 20 мая на уровне 27,42 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,49 грн (на 19 мая - 33,53 гривни).
Напоминаем:
19 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.
19 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.
Экономическая правда
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