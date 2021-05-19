Кабмин упростил предпринимателям работу с "кассовыми аппаратами в смартфоне"
Кабмин утвердил изменения в ряд нормативных актов по реализации фискальных функций программными регистраторами расчетных операций (ПРРО) для различных и отдельных сфер применения.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Для упрощения работы с ПРРО предпринимателям предоставили возможность применения в ПРРО вместе с квалифицированной электронной подписью усовершенствованной электронной подписи и/или усовершенствованной электронной печати (как упрощенного варианта) для оформления расчетных документов и передачи их в фискальный сервер Налоговой.
"Также обеспечивается возможность осуществления операций по выдаче наличных средств держателям электронных платежных средств через ПРРО (сейчас такие операции доступны только для классических РРО)", - добавили в Минфине.
Напомним:
1 декабря 2020 года Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 применение обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.
Ранее Верховная Рада не приняла законопроект Даниила Гетманцева №4313-д об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.
4 ноября Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФОПов.
После этого Гетманцев поблагодарил коллег-нардепов за проваленое голосование за законопроект об отсрочке фискализации на 1 год.
С 1 августа 2020 вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.
Предполагалось, что с 1 января 2021 использовании РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным, а с 1 апреля 2021 такая обязанность возникал для всех плательщиков единого налога II-IV групп.
Экономическая правда
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