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Кабмин упростил предпринимателям работу с "кассовыми аппаратами в смартфоне"

Среда, 19 мая 2021, 15:55
 

Кабмин утвердил изменения в ряд нормативных актов по реализации фискальных функций программными регистраторами расчетных операций (ПРРО) для различных и отдельных сфер применения.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Для упрощения работы с ПРРО предпринимателям предоставили возможность применения в ПРРО вместе с квалифицированной электронной подписью усовершенствованной электронной подписи и/или усовершенствованной электронной печати (как упрощенного варианта) для оформления расчетных документов и передачи их в фискальный сервер Налоговой.

"Также обеспечивается возможность осуществления операций по выдаче наличных средств держателям электронных платежных средств через ПРРО (сейчас такие операции доступны только для классических РРО)", - добавили в Минфине.

Напомним:

1 декабря 2020 года Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 применение обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Ранее Верховная Рада не приняла законопроект Даниила Гетманцева №4313-д об отсрочке на год обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

4 ноября Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФОПов.

После этого Гетманцев поблагодарил коллег-нардепов за проваленое голосование за законопроект об отсрочке фискализации на 1 год.

С 1 августа 2020 вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

Предполагалось, что с 1 января 2021 использовании РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным, а с 1 апреля 2021 такая обязанность возникал для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

Экономическая правда

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Кабмин Минфин ФЛП бизнес

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