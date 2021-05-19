Кабмин упростил предпринимателям работу с "кассовыми аппаратами в смартфоне"

Кабмин утвердил изменения в ряд нормативных актов по реализации фискальных функций программными регистраторами расчетных операций (ПРРО) для различных и отдельных сфер применения.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Для упрощения работы с ПРРО предпринимателям предоставили возможность применения в ПРРО вместе с квалифицированной электронной подписью усовершенствованной электронной подписи и/или усовершенствованной электронной печати (как упрощенного варианта) для оформления расчетных документов и передачи их в фискальный сервер Налоговой.

"Также обеспечивается возможность осуществления операций по выдаче наличных средств держателям электронных платежных средств через ПРРО (сейчас такие операции доступны только для классических РРО)", - добавили в Минфине.

Напомним:

1 декабря 2020 года Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 применение обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.