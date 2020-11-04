Отсрочка кассовых аппаратов: Гетманцев поблагодарил нардепов за проваленое голосование

Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев поблагодарил коллег-нардепов за проваленое голосование за законопроект об отсрочке фискализации на 1 год.

Об этом он написал в Telegram.

"Хочу поблагодарить коллег за сегодняшнее не голосование, по законопроекту об отсрочке фискализации. Друзья мои, избраться депутатом и голосовать за популярные вещи легко и традиционно для нашей политики. Но стать депутатом чтобы проводить сложные, непопулярные, но нужные для страны решения - это очень сложно. Рад за то, что многие из нас, став политиками, не превратились в политиканов.

От 40 млн украинских потребителей, от пенсионеров, которые финансируются налогами, от белого бизнеса: Спасибо за вашу ответственность перед страной и ее будущим", - отметил Гетманцев.

Напомним:

Верховная Рада не приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год кассовых аппаратов для ФОПов.

В Верховной Раде 3 ноября зарегистрировали законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год фискализации физлиц-предпринимателей.

Ранее сообщалось. что в Раде готовят законопроект, который предусматривает отсрочку применения кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на 1 год - до 1 января 2022 года.

"Надеюсь, никто не будет против, если завтра (4 ноября - ред.) мы его рассмотрим. Надеюсь, что он будет поддержан за основу и в целом", - добавил спикер ВР.

С 1 августа 2020 года вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

Предусматривалось, что с 1 января 2021 года использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным. А с 1 апреля 2021 года такая обязанность возникала для всех плательщиков единого налога II-IV групп.

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Экономическая правда