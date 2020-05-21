Завершення проєкту "Стіна" на кордоні з РФ хочуть перенести на 2025 рік

Державна прикордонна служба надіслала до зацікавлених центральних органів виконавчої влади проєкт розпорядження КМУ щодо внесення змін до Плану заходів проєкту "Стіна", яким передбачено завершення будівництва на кордоні з РФ у 2025 році.

Про це йдеться у листі Держприкордонслужби на запит експертної організації StateWatch.

Необхідність продовження термінів виконання Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону прикордонники пояснюють скороченням фінансування, а також зростанням вартості будівельних матеріалів, робіт та послуг.

У 2014 році Арсеній Яценюк анонсував початок зведення фізичного кордону між Україною та Російською Федерацією. Будівництво мало завершитися у 2018 році, однак строки продовжили до 2021 року. Наразі планується перенесення реалізації проєкту "Стіна" ще на 4 роки, тобто на 2025 рік.

Загальна очікувана вартість проєкту "Стіна" становить 4,1 млрд грн. Із них у період 2015-2019 років вже було витрачено 1,7 млрд грн. Відповідно до показників бюджетної програми "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону", за якою здійснюються видатки на "Стіну", на зведення українсько-російського кордону у 2020 році передбачено ще 400 млн грн.

Разом з тим, прикордонники наголошують, що виконали більший відсоток запланованих робіт.

Згідно з наданою Держприкордонслужбою інформацією, протягом 2015-2019 років на ділянці українсько-російського кордону було передбачено улаштування 634 км інженерних загороджень, а також прокладання 341 км рокадних доріг, з яких у зазначений період облаштовано 546 км інженерних загороджень та 316 км рокадних доріг. Тобто вказані роботи проєкту "Стіна" було виконано на 86% та на 93% відповідно.

Детальніше читайте в статті: "Велика українська стіна Авакова"

Економічна правда