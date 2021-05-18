Маск опустился на третье место в рейтинге богачей – Bloomberg

CEO компании Tesla Inc. Илон Маск потерял второе место в рейтинге самых богатых людей мира на фоне падения акций Tesla на 2,2%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Состояние Маска теперь оценивают в 160,6 млрд долларов - это на 24% меньше, чем в январе.

На второе место в рейтинге богачей поднялся глава LVMH Бернар Арно (161 млрд долл).

Продолжает возглавлять рейтинг основатель Amazon Джефф Безос с 190 млрд долл.

Также в топ-5 сооснователь Microsoft Билл Гейтс (144 млрд долл) и основатель Facebook Марк Цукерберг (114 млрд долл).

Напомним:

Стоимость биткоина впервые почти за три месяца упала ниже 45 тысяч долларов после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткоин-активы.

В январе основатель компании Tesla Илон Маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богачей и стал самым богатым человеком мира.

Экономическая правда