Маск обогнал Безоса и стал самым богатым человеком мира – Bloomberg

Основатель компании Tesla Илон Маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге богачей и стал самым богатым человеком мира.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что после роста цены акций Tesla на 4,8% в четверг Маск обошел Безоса в рейтинге богачей.

"По состоянию на 10:15 утра в Нью-Йорке (17:15 по Киеву) состояние Маска оценивается в 188,5 млрд долларов - это на 1,5 миллиарда долларов больше, чем Безоса, который занимал первое место с октября 2017 года", - пишет агентство.

За последний год состояние Маска выросло на более чем 150 млрд долларов. Bloomberg пишет, что "это, возможно, самый быстрый рост богатства в истории".

Это связывают с "беспрецедентным" ростом акций Tesla (рост на 743% в прошлом году благодаря стабильной прибыли, включению в индекс S&P 500 и энтузиазма как и с Уолл-стрит, так и со стороны розничных инвесторов).

"Несмотря на свои астрономические достижения, Маск заявил, что мало интересуется материальными вещами и имеет мало активов за пределами своих долей в Tesla и SpaceX. В прошлом месяце он говорил, что главной целью его богатства является ускорение эволюции человечества к космической цивилизации", - пишет Bloomberg .

"Я хочу иметь возможность сделать как можно больший вклад в город на Марсе. Это просто большой капитал", - добавил Маск.

О том, что Маск после роста акций Tesla возглавил рейтинг богачей, написал и Washington Post, которое принадлежит Безосу.

"Как странно", - написал Маск в Twitter в ответ на твиты относительно этой новости. "Ну, вернемся к работе ...", - добавил он.

Напомним:

Ранее основатель Tesla Маск обогнал сооснователя Microsoft Билла Гейтса в рейтинге богачей и стал вторым самым богатым человеком в мире.

Экономическая правда