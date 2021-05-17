Начался прием заявлений от переселенцев на ипотеку под 3%

Госмолодьжилье с 17 мая начало принимать заявления на получение льготного ипотечного кредита для внутренне перемещенных лиц за счет грантовых средств правительства Германии, предоставляемых через Банк Развития KfW.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как отмечается на сайте Госмолодьжилья, заявление о намерении получить кредит подается при личном обращении в региональное управление Госмолодьжилья или в электронной форме через "Дию".

Чтобы подать заявление лично, необходимо заполнить форму заявления в письменном виде и обратиться с ней в региональное управление/ипотечный центр Госмолодьжилья.

Форма заявления - по ссылке.

При этом, если переселенец состоянию на 17 мая зарегистрирован в качестве кандидата для получения государственной ипотеки под 3% (реестр 980), он автоматически вносится в новый реестр и бцдет участвовать в лотерее на ипотеку.

Если же переселенец не желает включать себя в новый реестр, то соответствующее заявление нужно подать до 17 июня 2021 года.

Напомним:

Кабмин утвердил порядок предоставления льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам за счет средств гранта (25,5 млн вро), предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

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