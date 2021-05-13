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Курс гривни к доллару не изменился

Четверг, 13 мая 2021, 20:45
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 14 мая на уровне 27,63 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,37 грн (на 13 мая - 33,50 гривни).

Напоминаем:

13 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,63 - 27,65 гривни.

13 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Экономическая правда

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