Курс гривни к доллару не изменился
Четверг, 13 мая 2021, 20:45
Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 14 мая на уровне 27,63 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,37 грн (на 13 мая - 33,50 гривни).
Напоминаем:
13 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,63 - 27,65 гривни.
13 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.
Экономическая правда
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