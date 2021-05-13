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Гривня несколько окрепла на закрытии межбанка

Четверг, 13 мая 2021, 17:40
 

13 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,61 - 27,63 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,61 - 27,63 гривни;

Евро - 33,39 - 33,42 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,54 - 27,73 гривни. Евро покупают по 33,15 гривни, продают по 33,53 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,60 - 27,66 гривни, евро - 33,21 - 33,34 гривни.

Напоминаем:

13 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,63 - 27,65 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 мая на уровне 27,63 гривни.

Экономическая правда

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