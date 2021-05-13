Банки продолжили избавляться проблемных кредитов, но медленно - НБУ

В первом квартале 2021 года продолжало расти кредитование бизнеса и населения, а банки уменьшили долю неработающих кредитов до 39,9%.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора Нацбанка.

Так, портфель чистых гривневых корпоративных кредитов вырос на 5.3% за I квартал и на 5.8% в годовом измерении. В то же время, валютные кредиты уменьшились в долларовом эквиваленте на 2.9% за I квартал и 7.4% в годовом измерении.

Ускорился рост чистых гривневых кредитов физическим лицам - на 6.0% за I квартал этого года и на 8.2% г/г. В обоих сегментах преобладали частные банки.

Доля неработающих кредитов за I квартал снизилась на 1,1 в. п. до 39.9%. "Банки списали значительно меньше неработающих кредитов, чем в предыдущем квартале", - добавили в НБУ.

Также, в I квартале продолжался прирост гривневых депозитов населения - на 2.6% (24.2% г/г), самое существенное - в банках с частным и иностранным капиталом. Объем валютных вкладов физических лиц существенно не изменился. Срочные депозиты росли быстрее, чем вклады до востребования.

Средства бизнес-клиентов в национальной валюте сезонно уменьшились в I квартале после стремительного роста в IV квартале 2020 года. В марте приток средств в гривне восстановилось.

В то же время, валютные средства бизнеса в долларовом эквиваленте увеличились на 6.4% за квартал. Как следствие, уровень долларизации средств клиентов вырос на 0.3 в. п. (до 38.3%).

Средства клиентов формируют почти 85% обязательств и остаются основой фондирования банков.

Кроме того, банки сокращали сеть своих отделений: больше всего филиалов закрыли государственные банки (81 включая Приватбанком), 6 - иностранные банки. Только частные банки открывали новые филиалы (27).

Напоминаем:

Банки возобновили объемы кредитования бизнеса и населения в последнем квартале 2020 года, уровень долларизации экономики упал до 38%.

В течение января-марта 2021 года украинские банки заработали 10,9 млрд гривен чистой прибыли - это в пять раз больше результата последнего квартала в прошлом году.

Экономическая правда