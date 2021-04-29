Банки заробили 11 мільярдів за перший квартал року – НБУ

Протягом січня-березня 2021 року українські банки заробили 10,9 мільярдів гривень чистого прибутку – це вп’ятеро більше за результат останнього кварталу минулоріч.

Про це повідомляє Нацбанк.

Якщо порівнювати з першим кварталом 2020 року, то прибутки банків скоротилися на 32% – тоді банки заробили 16 млрд грн.

"Основним чинником, що стримував зростання прибутковості сектору в І кварталі, були зміни справедливої вартості цінних паперів", – пояснили в НБУ.

Сукупний результат від операцій купівлі-продажу та переоцінки становив "мінус" 5,1 млрд грн порівняно з позитивним результатом у 7,7 млрд грн у І кварталі 2020 року.

Водночас, кажуть у регуляторі, на 58,3% скоротилися резерви банків під очікувані збитки та становлять 2 млрд грн. У відповідний період минулоріч резерви становили 4,7 млрд грн.

Зазначається, що внаслідок поступового відновлення попиту на банківські послуги за зниження вартості фондування чистий процентний дохід у річному вимірі зріс на 21,9%. Зростання безготівкових операцій дозволило збільшити чистий комісійний дохід за січень–березень на 15,1% р/р.

Обсяги чистих процентних та комісійних доходів сьогодні є достатніми для покриття адміністративних витрат більшості банків, додають в НБУ.

Станом на 1 квітня 2021 року з 73 платоспроможних банків 66 банків були прибутковими, збитки отримали лише 7 банків на загальну суму 0,1 млрд грн. Прибуток сектору став менш концентрованим: п’ять найприбутковіших банків сформували 57% прибутку порівняно з 83% за підсумками 2020 року.

Нагадуємо:

Серед українських банків найвищі прибутки у першому кварталі 2021 року отримав державний ПриватБанк, найбільші збитки – Правекс-Банк.

Економічна правда