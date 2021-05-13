Глава МинАПК о норме о 2 гектарах земли каждому украинцу: Придуманный чиновниками самообман

Министр агрополитики Роман Лещенко заявил, что норма о праве каждого украинца бесплатно получить 2 га земли является фикцией и обманом, на основе которого чиновники получают коррупционную ренту.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

"Норма закона есть, а реализации практически нет по одной простой причине: по 2 га для более чем 40 млн украинцев - это 80 млн га земли. У нас ее просто физически нет столько.

Этот самообман был придуман непосредственно чиновниками, чтобы сформировать коррупционную составляющую", - подчеркнул Лещенко.

По его словам, чиновники говорят украинцам, которые хотят получить землю, чтобы они оформляли землеустроительную документацию, а затем берут взятки за выделение земли.

По словам министра, "за 20 лет была сформирована очень четкая коррупционная рента": ввели землеустроительную экспертизу, разрешительную документацию, многочисленные справки и разрешения. Для любых действий, связанных с землей, требуется большое количество различных документов.

"Каждый документ - это коррупционная рента", - считает Лещенко.

Он добавил, что всю землю, которая была в распоряжении Госгеокадастра, передали в коммунальную собственность.

"Если общество хочет предоставить землю под бесплатную приватизацию, она может это сделать двумя третьими голосов от количественного состава совета, избранного народом", - пояснил он.

Напомним:

Сообщалось, что Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельхозназначения - он, в частности, предусматривает изменения, которые могут означать отмену права украинцев на бесплатные 2 га земли.

Нормы бесплатной передачи земельных участков украинцамдо 2 гектаров устанавливает статья 121 Земельного кодекса - они действуют и не могут быть отменены, заявил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

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