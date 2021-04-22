Нормы бесплатной передачи земельных участков украинцамдо 2 гектаров устанавливает статья 121 Земельного кодекса - они действуют и не могут быть отменены.

Об этом написал в Telegram и заявил в комментарии "РБК-Украина" представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Зрада об "отмене права на бесплатные 2 га земли" отменяется. Потому что есть Земельный кодекс Украины и действующая статья 121 в частности", - написал он в Telegram.

В комментарии изданию Мокан отметил, что нормы бесплатной передачи земучастков гражданам до 2 гектаров устанавливает статья 121 Земельного кодекса. По его словам, они действуют и не могут быть отменены.

Также он рассказал, что поддержанный 21 апреля правительством законопроект о консолидации земель может расширить возможности граждан по использованию земельных участков.

Соответствующие изменения предлагаются в статью 5 закона "О личном сельском хозяйстве".

"Эти изменения обусловлены тем, что физлица должны иметь возможность вести личное сельское хозяйство не только на земельных участках целевого назначения, но и на всех сельскохозяйственных землях, а также на несельскохозяйственных землях", - заявил нардеп.

В частности, по его словам, украинцы смогут вести хозяйство на приусадебных участках.

Ожидается, что такие законодательные изменения могут стимулировать ведение высокотоварного хозяйства.

Мокан добавил, что предложенный законопроект позволит устранить различные недостатки землепользования и будет способствовать установлению рыночной стоимости земучастков с/х назначения.

Напомним:

Сообщалось, что Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельхозназначения - он, в частности, предусматривает изменения, которые могут означать отмену права украинцев на бесплатные 2 га земли.

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