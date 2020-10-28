Украина договаривается с французской Alstom о модернизации поездов

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным исполнительным директором компании ALSTOM Анри Пупар-Лафаржем перспективы сотрудничества в железнодорожной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Несмотря на коронакризис, который продолжается во всем мире, экономики стран должны развиваться, и фундаментом для этого являются общие проекты. Для нас в приоритете проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение количества рабочих мест. Именно поэтому инфраструктурные проекты важны для Украины", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинская железная дорога протяженностью около 22 тыс. км является одной из крупнейших в Европе.

В свою очередь Анри Пупар-Лафарж заметил, что компания рассматривает сотрудничество не только в части модернизации подвижного состава украинской железной дороги, но и как длительное сотрудничество для технического обслуживания парка локомотивов и создания в Украине рабочих мест.

"Обеспечение локализации части производства в Украине позволит не только стимулировать развитие отечественного промышленного потенциала, но и поможет украинским производителям с выходом на экспортные рынки за счет включения в глобальные цепи поставок", - говорится в сообщении.

Французская машиностроительная компания ALSTOM является одним из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта.

Напоминаем:

Укрзализныця в сентябре 2018 года подписала меморандумы о сотрудничестве с мировыми компаниями Alstom и CRRC.

Потребности компании - приобретение не менее 200 локомотивов в течение следующих семи лет, а до 2029 года - до 500 новых электровозов.

В Alstom разрабатывают проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года. 45 из них предварительно будут произведены для Грузии, остальные - для Украины.

Сейчас доля электрифицированных путей "Укрзализныци" составляет 47%, при этом парк электровозов насчитывает около 800 единиц, их средний возраст равен 39,2 годам, а изношенность - 92%.

Экономическая правда