Переход к получению пенсий на карту должен происходить постепенно - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переход на получение пенсий в безналичной форме должен проходить постепенно и быть правом, а не обязательством людей.
Источник: Шмыгаль в Telegram
Прямая речь: "Доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей. Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство".
Детали: По словам премьера, все государственные органы и министерства, вовлеченные в этот процесс, должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов.
Шмыгаль также добавил, что Пенсионный фонд и "Укрпочта" сейчас совместно работают над тем, как улучшить качество услуг для пенсионеров.
Предыстория:
- Ранее в Минсоцполитики сообщили, что с 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь будут начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.
- Укрпочта по результатам 2020 года получила 160 млн гривень прибыли, однако убыток компании за первый квартал 2021 года составляет 128 млн грн. В компании предупреждают о 700 млн грн убытков в этом году из-за перевода пенсионеров на банковские карточки для получения выплат.
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