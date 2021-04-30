Переход к получению пенсий на карту должен происходить постепенно - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переход на получение пенсий в безналичной форме должен проходить постепенно и быть правом, а не обязательством людей.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "Доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей. Переход на получение пенсий с наличной на карточную форму должен проходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязательство".

Детали: По словам премьера, все государственные органы и министерства, вовлеченные в этот процесс, должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов.

Шмыгаль также добавил, что Пенсионный фонд и "Укрпочта" сейчас совместно работают над тем, как улучшить качество услуг для пенсионеров.

Предыстория:

Ранее в Минсоцполитики сообщили, что с 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь будут начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.

Укрпочта по результатам 2020 года получила 160 млн гривень прибыли, однако убыток компании за первый квартал 2021 года составляет 128 млн грн. В компании предупреждают о 700 млн грн убытков в этом году из-за перевода пенсионеров на банковские карточки для получения выплат.

Украинская правда