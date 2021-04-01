С 1 сентября пенсии и соцвыплаты будут получать только через банки, но есть исключения

С 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Кабмин принял постановление, которым ввел конкурсный отбор поставщиков услуг по доставке пенсий и денежной помощи по месту жительства получателей. На сегодня их предоставляет АО "Укрпочта" на монопольных условиях.

Тарифы на доставку будут определяться в договорах, заключенных по результатам конкурса. Ограничение - тарифы должны быть не выше установленных правительством. Первый конкурс Пенсионный фонд проведет до 1 сентября 2021 года, до конкурса пенсии продолжит доставлять "Укрпочта".

Возможность адресной доставки пенсий и соцвыплат оставят только для 4 категорий лиц:

людей с инвалидностью I группы,

лиц, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,

лиц, не достигших 80-летнего возраста,

получателей государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Эти категории лиц могут выбрать между адресной доставкой компанией, отобранной на конкурсе, и банковским счетом. Все остальные лица с 1 сентября будут получать выплаты только через текущие счета уполномоченных банков.

Выбрать уполномоченный банк можно до 1 сентября 2021 года. В случае, если до этой даты получатель выплат не будет иметь счета, его откроют по обращению органов Пенсионного фонда Украины или органов социальной защиты.

В ведомстве добавили, что изменить уполномоченный банк можно в любой момент. Уполномоченные банки по желанию получателей будут предоставлять услуги по выплате пенсий и пособий с доставкой в соответствии с условиями договоров. Доставку пенсий и денежной помощи домой банки смогут организовывать самостоятельно или привлекать для этого операторов почтовой связи на договорных началах.

Оплата услуг по доставке пенсий и денежной помощи для указанных 4 категорий населения будет осуществляться за счет средств Пенсионного фонда Украины или средств государственного бюджета.

Напоминаем:

Сообщалось, что пенсии, исчисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 млн украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 грн.

Кабмин увеличил тариф на доставку пенсий в до 2,65% суммы выплаты в селах и до 1,3% в городах с 1 апреля.

Министерство социальной политики согласилось на сделку с "Укрпочтой" по повышению тарифа на доставку пенсий, в среднем он составляет 60 грн, однако может вырасти до 100 грн - в ведомстве ищут альтернативу "Укрпочте".

Экономическая правда