Цены на топливо в розничных сетях выросли перед началом декларирования

Розничные сети АЗС с 11 на 12 мая подняли цены на бензины и дизельное топливо в среднем на 24 коп/л, с 12 мая АЗС должны декларировать правительству повышение цен более чем на 1%.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

Так, в ценах автозаправочных станций произошли следующие изменения:

на WOG и ОККО бензины подорожали на 1 грн/л А-92 - до 30,99 грн/л, А-95 - до 31,99 грн/л;

в сети "Маркет" бензины прибавили по 1,2 грн/л

на станциях UPG и "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 20 коп/л;

Motto откорректировала цены всех видов топлива на 8-12 коп/л;

горючее в сети Chipo подорожало в среднем на 28-50 коп/л А-92 - до 28,48 грн/л, А-95 - до 29,48 грн/л, ДТ - до 27,24 грн/л.

Средняя цена по стране бензина А-92 5 мая составила 28,33 грн/л, А-95 вырос в цене до 29,34 грн/л.

Отмечается, что украинские розничные сети начали пересмотр цен на прошлой неделе из-за роста мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 долл/баррель до 69 долл/баррель, а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.

Мелкооптовые партии дизельного топлива в Украине за соответствующий период подорожали на 10%, до 24,02 грн/л, бензина - на 8%, до 26,56 грн/л и 27,42 грн/л за "двойку" и "пятерку "соответственно.

Напоминаем:

Розничные сети АЗС (с 30 апреля по 7 мая) подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,40-1 грн/л.

Кабмин опубликовал постановление, согласно которому отдельные виды топлива вносятся в перечень товаров, имеющих важную социальную значимость - за 20 дней до увеличения цены на 1% и более изменения нужно декларировать правительству.