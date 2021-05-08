За тиждень пальне в роздробі подорожчало на 0,40-1 грн/л

Роздрібні мережі АЗС (з 30 квітня по 7 травня) підняли ціни на бензини і дизельне паливо в межах 0,40-1 грн/л.

Про це свідчать дані консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

WOG і ОККО бензин марки А-92 подорожчав на 50 коп./л, до 29,99 грн/л, бензин А-95 - на 1 грн/л, до 30,99 грн/л.

У мережі AMIC ціни на бензини зросли на 48 коп./л, до 28,38 грн/л і 29,38 грн/л за А-92 і А-95.

У мережі KLO А-92 подорожчав на 50 коп./л, до 29,69 грн/л, А-95 на 60 коп./л, ціна ДП залишилася на колишньому рівні (29,29 грн/л).

UPG підняла ціни бензинів на 70 коп./л, дизельного палива - на 30 коп./л.

Паливо в мережі Motto подорожчало в середньому на 43-58 коп./л: А-92 - до 26,70 грн/л, А-95 - до 27,68 грн/л, ДТ - до 26,63 грн/л.

"БРСМ-Нафта" на 31 коп./л підвищила вартість дизельного палива, а бензинів - на 50 коп./л.

На "Авантаж 7" все паливо подорожчало на 50 коп./л: бензин А-92 - до 26,95 грн/л, А-95 - до 27,95 грн/л, ДТ - до 25,85 грн/л.

На заправках Chipo, "Паралель", "Автотранс", Shell, BVS, AMIC, Prime, "Фактор" та інших ціни на паливо зросли на 10-90 коп./л.

Середня ціна по країні бензину А-92 7 травня становила 28,05 грн/л, А-95 подорожчав до 29,05 грн/л, ДТ - до 28,28 грн/л. Таким чином, середнє зростання цін за добу склало по Україні 4-40 коп./л.

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