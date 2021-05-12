"Аркада": экс-заместителю Паливоды сообщили о подозрении в растрате 22 миллионов

Бывшему первому заместителю главы правления банка "Аркады" сообщили о подозрении в растрате 22 млн грн путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, не называя фамилию лица.

По данным источников ЭП, говорится о Любови Воробьевой.

"По процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении экс-первому заместителю председателя правления АО АКБ "АРКАДА" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч.5 ст. 191 УК Украина).

Согласно материалам следствия, экс-председателем правления АО АКБ "АРКАДА" совместно с первым заместителем организовано и налажено механизм противоправной растраты средств участников фондов финансирования строительства с привлечением подконтрольных юридических лиц", - говорится в сообщении прокуратуры.

"Указанными должностными лицами банка реализовано две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства, по условиям акции стоимость квадратного метра площади Кватири составляет от 169,75 грн до 190,55 грн, что подтверждается заключенным договорам инвестирования строительства между банком и доверителями.

Вместе с тем, в связи с невыполнением доверителями условий акционных программ банком принято решение о расторжении договоров инвестирования и возврата доверителям средств, однако, банком безосновательно возвращено доверителям средства в сумме 22 млн грн, что в десять раз превышает сумму инвестированных средств", - добавили в ведомстве.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что правоохранители сообщили о новом подозрение - в растрате 22,7 миллиона гривен - экс-главе правления банка "Аркада" Константину Паливоде.

Сообщникам владельца признанного неплатежеспособным банка "Аркада" Константина Паливоды сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн.

3 сентября Паливоде сообщили о подозрении в присвоении 50 млн гривень.

Экономическая правда