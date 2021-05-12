Система взвешивания авто в движении готова к эксплуатации - Мининфраструктуры

Система автоматического габаритно-весового полностью готова к эксплуатации, для полного запуска работы в Министерстве инфраструктуры ожидают принятия во втором чтении двух законопроектов.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

По состоянию на 11 мая, 37 WIM-комплексов подключен к Центра обработки данных ГВК Укртрансбезпекы, которые передают информацию о нарушениях габаритно-весовых норм.

"Чтобы система действительно начала работать и привлекать к ответственности нарушителей, необходимо скорейшее принятие во втором чтении законопроектив №3742 и №3743, которые на законодательном уровне закрепляют возможность фиксации нарушений габаритно-весовых параметров в автоматическом режиме", - прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, данные законопроекты призваны решить ряд законодательных пробелов, которые сегодня тормозят эффективное габаритно-весовой контроль. В частности, речь идет о возможности останавливать автоперевозчиков не только с привлечением полиции, но и инспекторами Укртрансбезпекы.

Кроме того, они предлагают исключить человеческий фактор и использовать автоматизированные комплексы для ГВК и внедрение фиксированных штрафов за нарушения.

По словам Криклия, ведомство планирует также автоматизировать все комплексы, в том числе и стационарные.

Всего до конца текущего года Мининфраструктуры совместно с Укравтодором и Укринфрапроектом планирует установить более 100 комплексов взвешивания в движении (Weight in Motion). Все они будут подключены в Центр обработки данных ГВК (Weight Control System).

Напоминаем:

За 11 месяцев 2020 за перегрузки на дорогах "Укртрансбезпекою" было начислено 127 млн гривен штрафов.

Укравтодор запустил в 2019 году в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта взвешивания грузовиков в движении WiM.

Экономическая правда