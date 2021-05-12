79% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опрос

77% опрошенных украинцев считают, что решение о введении рынка земли должно приниматься на всеукраинском референдуме, 64% из тех, кто принял бы в нем участие и определился с ответом, проголосовали бы против.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-27 апреля 2021 года.

Отмечается, что 16% респондентов не поддерживают инициативы референдума.

При этом, 58% однозначно готовы принять участие в таком референдуме, 17% - скорее бы приняли участие, 20% - не приняли бы участия.

Результаты опроса свидетельствуют, что 36% респондентов поддержали бы на референдуме инициативу открытия рынка земли.

При этом, 79% против предоставления иностранцам права покупать в Украине земли сельскохозяйственного назначения, поддерживают такую ​​инициативу лишь 15%.

Об открытии рынка купли/продажи земли сельхозназначения с 1 июля 2021 года знают две трети опрошенных (46% - много слышали об этом, 32% - что-то слышали), 22% ничего за этим не знают. Последних больше среди молодых опрошенных, жителей городов, и тех, кто не имеет земельного пая.

"Треть опрошенных считают, что наибольшее влияние на принятие решения о введении рынка (купли/продажи) земель сельскохозяйственного назначения имели президент и Верховная Рада.

Лишь 12% считают, что на это решение повлияло правительство", - говорится в сообщении.

Опрос провели 23-27 апреля 2021 года методом личного формализованного интервью (face-to-face), выборочная совокупность - 2000 респондентов.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после запуска рынка земли в течение 5-10 лет стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз.

Верховная Рада на заседании 28 апреля во втором чтении и в целом приняла закон №2194 о проведении земельного децентрализации - он является ключевым для проведения земельной реформы.

Стоимость одного гектара земли после открытия рынка сельхозземель, которое запланировано на 1 июля 2021 года, составит "в районе 2 тысяч долларов", заявлял министр агрополитики Роман Лещенко.

Экономическая правда