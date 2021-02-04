Глава МинАПК о стоимости гектара земли после открытия рынка: Где-то в районе 2 тысяч долларов

Стоимость одного гектара земли после открытия рынка сельхозземель, которое запланировано на 1 июля 2021 года, составит "в районе 2 тысяч долларов".

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр агрополитики Роман Лещенко.

"По моему глубокому убеждению, где-то в районе 2 тысяч долларов будет стоимость гектара земли в Украине", - подчеркнул он.

Лещенко назвал запуск рынка главной задачей на посту министра.

Он убежден, что 1 июля рынок заработает.

"Будет, будет, даю слово ..." - сказал Лещенко.

Он также заявил, что "предпосылок к большому ажиотажу по продаже земли" нет.

"Покупка земли сегодня намного более выгоднее транзакция, чем покупка однокомнатной квартиры в Киеве. Сегодня в Украине нет земель сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются.

Даже на песках Житомирщины у нас люди обрабатывают землю, потому что это высокомаржинальный прибыльный бизнес. И сегодня аренда земли в Украине не меньше 150 долларов за гектар. И она каждый год растет. Безусловно, этот пассивный доход интересен всем", - заявил министр.

По его словам, "земля - ​​это лучше любого депозита", поскольку ее капитализация "растет каждый год, и арендная плата растет каждый год".

Напомним:

31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Документ предусматривает отмену с 1 июля 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

Что предусматривает закон:

Первое. В первые два с половиной года будет действовать ограничения на покупку земли - не более 100 га в одни руки. С 2024 ограничения составит до 10 тыс га в одни руки, как предусмотрено последним проектом.

Второе. С 1 июля 2021 до 2024 года право на покупку земли будет только у физлиц. Юридическим лицам запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения.

Третье. Продажа государственных и коммунальных земель запрещена.

Четвертое. О предоставлении права иностранцам покупать землю позиция не изменилась – вопрос будет решен на референдуме.

Пятое. Иностранцам запрещено покупать землю, расположенной ближе 50 км от государственной границы Украины, несмотря на результаты референдума.

Шестое. Предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку. Арендатор имеет возможность передать преимущественное право на приобретение участка другому лицу, но об этом должен быть письменно уведомлен владелец.

Седьмое. Минимальная цена – не меньше нормативной денежной оценки. До 2030 года.