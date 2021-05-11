Премьер: После запуска рынка стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после запуска рынка земли в течение 5-10 лет стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

По словам премьера, в подготовке к запуску рынка земли "все идет по плану".

"Все идет по плану, спасибо Верховной Раде, чрезвычайно сложно принят законопроект 2194, ожидаем принятия законопроекта 2195, который откроет возможность электронных торгов землей. Мы смотрим на аналогию о введении рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5-10 лет стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз.

Это очень хорошо, потому что это капитализирует наше государство и землю украинцев, которой они владеют. Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения. Подорожала земля - ​​продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, который накладывали чиновники, когда не было рынка земли", - отметил Шмыгаль.

"Поэтому я уверен, что с 1 июля мы обязаны открыть рынок и учиться жить в нем. Это точно обогатит наше государство, экономику и наших людей", - добавил он.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 28 апреля во втором чтении и в целом приняла закон №2194 о проведении земельного децентрализации - он является ключевым для проведения земельной реформы.

Стоимость одного гектара земли после открытия рынка сельхозземель, которое запланировано на 1 июля 2021 года, составит "в районе 2 тысяч долларов", заявлял министр агрополитики Роман Лещенко.