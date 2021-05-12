Курс валют на 12 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

12 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,60 - 27,62 гривни;

Евро - 33,50 - 33,53 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,52 - 27,72 гривни. Евро покупают по 33,24 гривни, продают по 33,64 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,60 - 27,69 гривни, евро - 33,31 - 33,44 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 12 мая на уровне 27,76 гривни.

11 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,59 - 27,61 гривни.

11 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Экономическая правда