Курс валют на 12 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
12 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,60 - 27,62 гривни;
Евро - 33,50 - 33,53 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,52 - 27,72 гривни. Евро покупают по 33,24 гривни, продают по 33,64 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,60 - 27,69 гривни, евро - 33,31 - 33,44 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 12 мая на уровне 27,76 гривни.
11 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,59 - 27,61 гривни.
11 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.
Экономическая правда
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