Шмыгаль рассказал, как продвигаются переговоры с МВФ

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в отношении всех законодательных вопросов в рамках переговоров с МВФ Украина "показала прогресс и продвинулась вперед".

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, как только будут приняты во втором чтении законы о НАБУ, НАПК и Высшем совете правосудия, а также - по земельной реформе, "мы выходим на переговоры по тексту меморандума на продолжение сотрудничества и получения транша".

"Мы работаем с МВФ почти в еженедельном режиме. Во время последнего общения пару недель назад ключевыми вопросами оставались антикоррупция, НАБУ, НАПК и Высший совет правосудия. Других вопросов нет. Другие вопросы технические по типу макропоказателей на 2022-2023 годы, бюджетная декларация.

Еще был вопрос реформы СБУ в части передачи полномочий по экономическим преступлениям в Бюро экономической безопасности. Закон о БЭБ принят, закон о реформе СБУ принят в первом чтении", - сказал премьер.

"Был еще один момент о разблокировании большой приватизации - закон принят, большая приватизация разблокирована. Закон о НАБУ в той редакции, которая сегодня находится в парламенте, полностью удовлетворяет наших партнеров, будем его принимать - с фракцией уже говорили. Закон о ВРП - получили выводы Венецианской комиссии, всех удовлетворяет, будем принимать. И закон о НАПК, об усилении уголовной ответственности, также наших партнеров, в той редакции, которая уже есть, удовлетворяет.

Еще был принят закон о земельной реформе, сейчас будет на рассмотрении еще один. Это тоже два ключевых закона для макрофина и для МВФ. То есть по всем законодательным вопросам мы показали прогресс и продвинулись вперед", - добавил он.

По словам премьера, Кабмин не начинал с МВФ переговоры о новой программе.

"У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди два транша", - заявил он.

Напомним:

В МВФ заявили, что остаются в состоянии переговоров с Украиной и ждут большего прогресса для выделения второго транша по программе stand by.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что до 1 июня парламент примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине.

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил министр финансов Сергей Марченко.

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