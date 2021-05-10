Clubhouse запускает версию на Android





Социальная сеть для аудиообщения Clubhouse запустила тестовую версию приложения для операционной системы Android, пока она доступна только в США.

Об этом сообщает Reuters.

Платформа привлекла немало внимания и новых пользователей в феврале этого года, особенно после того, как к ней присоединились Илон Маск и Марк Цукерберг. С тех пор приложение было доступно только на iOS, а регистрация происходит по приглашению.

В то же время, большие техкомпании, такие как Facebook и Twitter, на волне популярности Clubhouse начали разрабатывать собственные аналоги аудиокомнат.

Сейчас количество загрузок Clubhouse значительно сократилось: с 9,6 миллиарда в феврале до 0,9 миллиарда в апреле. Такое сокращение вызвало вопрос "жизнеспособности" платформы: не был успех связан преимущественно с карантинными ограничениями и тем, которое люди проводят дома.

В компании надеются, что запуск версии на Android позволит расширить рынок и привлечь новых пользователей. В США пользователи Android получили возможность скачать приложение 9 мая. На других рынках оно появится в течение нескольких дней или недель.

Напоминаем:

Компания Facebook анонсировала, что в ближайшие месяцы планирует запустить сервис Live Audio Rooms - аналог социальной сети для голосового общения Clubhouse.

Соцсеть Clubhouse закрыла новый раунд финансирования серии С - сумма инвестиции не разглашается, однако оценка компании достигла 4 млрд долл.

Twitter объявил, что запустил бета-тестирования на Android сервиса чатов в режиме реального времени Twitter Spaces - раньше эта функция была доступна только для пользователей iOS.

Instagram объявил о запуске новой функции - Live Rooms, позволяющей проводить прямые эфиры группой до 4 человек.

Экономическая правда