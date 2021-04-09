Все разделы
Укр / Рус

Нацбанк ужесточил курс гривни на 12 апреля

Пятница, 9 апреля 2021, 20:21
 

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 апреля на уровне 27,91 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,23 грн (на 9 апреля - 33,14 гривни).

Напоминаем:

9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

9 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,98 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс НБУ гривня

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня стабильна на закрытии межбанка 9 апреля 2021, 17:24
Курс валют на 8 апреля: межбанк, "черный" и наличный рынки 8 апреля 2021, 11:21
Гривня ослабла на закрытии межбанка 7 апреля 2021, 17:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!