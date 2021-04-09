Нацбанк ужесточил курс гривни на 12 апреля
Пятница, 9 апреля 2021, 20:21
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 12 апреля на уровне 27,91 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,23 грн (на 9 апреля - 33,14 гривни).
Напоминаем:
9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.
9 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,98 гривни.
Экономическая правда
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