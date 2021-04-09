Минэкономики: Дефицита продуктов на внутреннем рынке нет

В Минэкономики сообщили, что мировой рост цен на продовольствие в частности касается и Украины, но пока значительных ценовых колебаний не наблюдается.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Минэкономики напомнили, что для обеспечения ценовой стабильности правительство подписало меморандум с трейдерами и переработчиками базового сырья (зерновых) относительно стабильности запасов продукции. Сейчас "никаких проблем с физическим наличием продуктов питания нет".

Кроме того, для стабилизации цен на сахар, Минэкономики в начале марта выдало лицензии на импорт 120 тысяч тонн сахара-сырца, что составляет 10% годового внутреннего потребления. В планах - лицензии на импорт еще 50 тысяч тонн. Также за первый квартал 40 тысяч тонн ввезено по нулевой ставке пошлины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Минэкономики продолжает ежедневный мониторинг 21 позиции продуктов питания существенной социальной значимости. Ведомству также декларируют повышение цен на продукты на 5% и более в течение недели.

"По состоянию на сегодня ситуация остается стабильной: никакого дефицита продуктов на внутреннем рынке не наблюдается, также отсутствуют значительные ценовые колебания на продукты питания", - подытожили в Минэкономики.

Напоминаем:

В марте 2021 года потребительские цены по сравнению с февралем выросли на 1,7%, с начала года - на 4,1%, а по сравнению с мартом 2020 года - на 8,5%.

Мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд - индекс Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) вырос на 2,1% в марте до самого высокого уровня с 2014 года.

Экономическая правда