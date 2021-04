Forbes продал свою обложку в виде NFT за 333 тысячи долларов

Американский журнал Forbes продал свою обкладину в виде NFT (невзаимозаменяемый токен) за 333 тыс долларов - на обложке изображены американские предприниматели, братья-близнецы Уинклвоссы.

Об этом сообщает Forbes в Twitter.

Отмечается, что журнал выставил обложку в виде NFT в среду.

"Merchants of the Metaverse", Forbes first cover-turned-NFT, sold on @niftygateway for $333,333. The proceeds will support @IWMF and @pressfreedom in their missions to ensure free, strong and diverse journalism. pic.twitter.com/qZDwoQYiA7