NFT-хайп, или Как продать JPG-файл за миллионы долларов

Світ віртуальних активів не стоїть на місці. Слідом за створенням тисяч криптовалют, які існують лише у формі цифрового запису, віртуальний ринок почав поступово еволюціонувати. Поки що в культурному напрямку.

Уже кілька місяців у світі активно купують цифрові об'єкти мистецтва у вигляді NFT-токенів. Продають усе: від картин та невиданих пісень улюблених виконавців до віртуальних кросівок і тако. Вартість проданих виробів мистецтва вже перевищила 300 млн дол.

NFT-технологію називають головним трендом блокчейну 2021 року, а виходячи з кількості новин про цю технологію, можливо, і всього цифрового світу. Що це: ще одна можливість підтримки улюблених митців та брендів, звичайний хайп чи створення чергового ажіотажу навколо блокчейн-технології?

З технічної точки зору, будь-яка криптовалюта – токен, та не кожен токен – криптовалюта. За своєю природою токени взаємозамінні. Bitcoin можна обміняти на інший, як купюру 100 грн – на таку ж іншу. Це особливість усіх валют світу, у тому числі віртуальних.

Проте існують невзаємозамінні токени – NFT (Non-fungible token). Це унікальний вид активу чи товару в цифровому вигляді. Простіше кажучи, NFT-токен – це файл, який посвідчує право власності на певний товар, який існує винятково в інтернеті. Наприклад, цифровий малюнок чи фото.

Технологія NFT переосмислює суть інформації та її цінності. Наприклад, якщо хтось захоче придбати картину "Крик" норвезького експресіоніста Едварда Мунка і повісити її у своїй вітальні, це коштуватиме мінімум 120 млн дол. Саме за таку суму робота була продана в травні 2012 року на аукціоні Sotheby's.

Якщо ж хтось захоче придбати мем з котом, що летить у космосі і лишає за собою веселку, це теж можна зробити. Це коштуватиме трохи менше – 600 тис дол. При цьому відео з мемом так само залишиться на YouTube і подивитися його зможе кожен охочий. Просто 600 тис дол – це ціна права власності на мем.

Це трохи не вписується в парадигму ринкових відносин, де покупець товару стає його одноосібним власником та користувачем, але працює це саме так.

Чим більше людей дізнається про картину Мунка, встановить її репродукцію на робочий стіл комп'ютера або повісить у вітальні, тим більш популярною буде ця робота, відповідно зростатиме і її вартість. Те саме з мемом кота. Чим більше людей поділиться ним у соцмережах, тим популярнішим і дорожчим він буде.

Питання лише в тому, чи знайдеться потім на ці активи покупець.

Витвори мистецтва бувають різними. На головному NFT-маркетплейсі OpenSea можна знайти багато цікавих прикладів сучасного мистецтва. Наприклад, за зображення з написом "Киев-2021" автор просить 1 Ethereum або майже 1 800 дол. Такі ж нецензурні малюнки продають по 500 дол.

Після перегляду таких віртуальних активів може виникнути логічне запитання: як такі речі взагалі мають цінність? Відповідь проста: цінністю їх наділяють люди. Так само, як, наприклад, фіатні або сувенірні гроші.

Хоча масово про технологію NFT заговорили недавно, невзаємозамінні токени існують давно. Одним з перших NFT-проєктів, який отримав популярність, стала гра CryptoKitties, яка працювала на блокчейні Ethereum. Гравці збирають, схрещують та обмінюються віртуальними котами.

Кожен кіт мав комбінацію властивостей (вік, колір, порода) і був унікальним. За перші кілька днів гравці витратили на схрещення котів 1,2 млн дол. Через велику кількість охочих погратися в генетика домашніх тварин розробники перевантажили блокчейн.

У 2017 році американська студія Larva Labs випустила колекційні картки CryptoPunks у NFT-форматі. Уже тоді медіа почали говорити про те, що ця технологія може змінити ставлення до диджитал-мистецтва.

Нова хвиля інтересу до NFT почалася у 2020 році. Вірогідно, на це вплинула пандемія, під час якої люди стали більше часу проводити на онлайн-заходах, у тому числі на виставках, а музеї почали оцифровувати свої колекції.

З 2007 року художник Майк Вінкельман, відомий як Beeple, кожен день створював по одному малюнку. Усі п'ять тисяч власних робіт він об'єднав у колаж і назвав його Everydays – The First 5000 Days.

Виставивши 11 березня 2021 року колаж у вигляді NFT-токена за ціною 100 дол, Вінкельман отримав 69 млн дол. Це був перший випадок, коли аукціонний дім Christie's продав на аукціоні JPG-файл.

Аукціонний дім Sotheby's теж анонсував NFT-торги. "Поки ще занадто рано говорити про криптографічне мистецтво, але NFT захоплює. У технології є потенціал", – заявив глава майданчика Sotheby's Чарльз Стюарт.

Один з головних "хайпожерів" Ілон Маск 15 березня збирався продати свій твіт з піснею про NFT як NFT, але за два дні передумав.

I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx