Гривня стабильна на закрытии межбанка
9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,91 - 27,93 гривни;
Евро - 33,17 - 33,19 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,77 - 27,97 гривни. Евро покупают по 32,88 гривни, продают по 33,24 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,83 - 27,89 гривни, евро - 32,99 - 33,08 гривни.
Напоминаем:
9 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,98 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 27,89 гривни.
8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.
Экономическая правда
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