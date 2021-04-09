Гривня стабильна на закрытии межбанка

9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,91 - 27,93 гривни;

Евро - 33,17 - 33,19 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,77 - 27,97 гривни. Евро покупают по 32,88 гривни, продают по 33,24 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,83 - 27,89 гривни, евро - 32,99 - 33,08 гривни.

Напоминаем:

9 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,98 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 27,89 гривни.

8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,91 - 27,93 гривни.

Экономическая правда