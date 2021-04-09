В Минэкономики оценили падение экономики в январе-феврале

По оценке Министерства экономики ВВП Украины в первые два месяца 2021 года сократился на 2,8%, восстановление может начаться во втором квартале.

Об этом говорится в Обзоре экономической активности Минэкономики.

"Ослабление противоэпидемиологических ограничений с переходом к нормам адаптивного карантина в феврале после январского локдауна способствовали частичному восстановлению производственной активности отдельных субъектов экономической деятельности", - говорится в Минэкономики.

В то же время, изменчивость ситуации с уровнем заболеваемости, истощение производителей действием перманентных карантинных мероприятий и непредсказуемость введения очередных ограничений продолжает сдерживать развитие ключевых видов экономической деятельности.

Сводный индекс производства в январе-феврале этого года сократился на 4,2%.

Отмечается, что скорость экономического восстановления будет зависеть от продолжительности и степени жесткости карантина. "Сейчас, очевидно, в I кв. 2021г. сохранится негативная динамика развития, а восстановление начнется только начиная со II кв. с учетом низкой базы сравнения прошлого года и распространение процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны", - пояснили в ведомстве.

Так, в январе-феврале сократились показатели промышленности из-за "снижения экономической активности и спроса на продукцию отрасли, действия протекционистских мер, низких урожаев с / х культур, инвестиционной паузы и высокой конкуренции со стороны импортных аналогов отдельной промышленной продукции".

На строительство повлияли неблагоприятные погодные условия и снижение спроса. Транспорт пострадал в результате падения в сфере пассажирских перевозок в условиях действия ограничений в большинстве стран мира и уменьшения объемов грузовых перевозок на фоне вялой экономической активности. Также повлияло на ухудшение ситуации в трубопроводном транспорте на фоне снижения спроса на транзитные услуги украинской ГТС со стороны стран ЕС.

Сельское хозяйство потеряло в показателях из-за подорожания кормовой базы в животноводстве, вспышки птичьего гриппа.

Зато "выросла" среди секторов лишь внутренняя торговля в условиях стимулирования потребительского спроса: роста реальной заработной платы, выплаты единовременных материальных пособий.

Напоминаем:

По расчетам Министерства экономики, в январе ВВП Украины сократился на 2,6 - 2,8%, в том числе из-за январского локдауна.

МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

Экономическая правда