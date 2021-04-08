Firefly Aerospace Полякова разработает космический тягач для NASA

Американская компания Firefly Aerospace, владельцем которой является украинец Максим Поляков, получила от NASA приглашение на разработку космического аппарата на электрической тяге, способного в космосе перемещать грузы и доставлять их на лунную орбиту - Space Utility Vehicle.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что новый "космический тягач" сможет доставить полезную нагрузку на орбиту, которых сложно достичь с помощью классических ракет.

"SUV от Firefly Aerospace станет связующим звеном между ракетой Firefly Alpha и лунным модулем Blue Ghost, создавая полную цепочку доставки полезного груза с Земли на поверхность Луны для задач NASA", - говорится в сообщении.

"Разработка и внедрение Space Utility Vehicle в систему космических услуг Firefly Aerospace является следующим логическим шагом и важным звеном в цепи доставки полезной нагрузки на Луну", - цитирует Полякова пресс-служба компании.

В компании добавили, что Space Utility Vehicle будет оборудован электродвигателями на солнечных батареях.

Он способен перемещать грузы до 500 кг между орбитами, увеличить дальность доставки грузов с помощью ракет, поддерживать полет на максимально низкой орбите в 250 км и предоставлять платформу для грузов, требующих дополнительного питания или связи.

Напомним:

Сообщалось, что Firefly Aerospace доставит в космос спутник General Atomics в рамках миссии NASA по исследованию загрязнений воздуха на Земле.

Firefly Aerospace - техасская аэрокосмическая компания, которую в 2017 году выкупил украинский предприниматель Максим Поляков.

Она занимается разработкой ракет-носителей с целью доставки грузов в космос.

Экспериментальное производство малых ракетных узлов и их лабораторное тестирование проходят в Днепре, где также находится R&D центр компании.

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