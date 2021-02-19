Firefly Aerospace Полякова доставит спутник для изучения загрязнений на Земле в рамках миссии NASA

Компания Firefly Aerospace, основанная украинским инвестором Максом Поляковым, доставит в космос спутник General Atomics в рамках миссии NASA по исследованию загрязнений воздуха на Земле.

Об этом сообщает пресс-служба Firefly Aerospace.

General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) - американская компания, которая выполняет заказы для оборонной промышленности США и специализируется на изготовлении электромагнитных и энергетических пусковых систем.

Компания подписала контракт с Firefly Aerospace, основателем и главным инвестором которой является украинец Макс Поляков. Согласно контракту, ракета Alpha Firefly Aerospace в рамках миссии NASA доставит в космос разработан GA-EMS орбитальный спутник (OTB) с регистратором частиц загрязнения в атмосфере (MAIA).

"Данный контракт является важным показателем партнерства компаний в оборонном секторе. Запуск ракеты планируется в 2022 году с базы ВВС Ванденберг в США ", - отмечают в Firefly Aerospace.

Как объясняет Поляков, регистратор три года будет измерять уровень загрязнения атмосферы. Это позволит выявить взаимосвязь между количеством взвешенных твердых частиц в атмосфере и развитием сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний в 12 регионах мира.

MAIA - миссия в рамках программы NASA по изучению Земли Earth System Science Pathfinder Program исследовательского центра Лэнгли, Вирджиния. Ее основа цель - понять, как различные типы загрязнения воздуха влияют на здоровье людей.

Экономическая правда