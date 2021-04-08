Жмак оспаривает свое увольнение из "Укрзализныци"

Бывший глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак пытается оспорить в суде решение о своем увольнении.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Единый госреестр судебных решений.

Отмечается, что Жмак подал в суд на УЗ и Кабмин с требованием отменить решение о его увольнении и признать незаконным распоряжение правительства о назначении и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика.

"Однако Хозсуд Киева отказал Жмаку в обеспечении иска, в частности, отказался запрещать Кабмину принимать решение об избрании/назначении нового главы или и.о главы правления "Укрзализныци", а также осуществлять отбор кандидатов на должность главы правления", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Кабмин на заседании 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий председателя правления Укрзализныци Владимира Жмака.

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий увольнение Владимира Жмака с должности председателя правления УЗ аргументировал тем, что, в частности, отсутствовала последовательная и системная стратегия по разделению компании на бизнес-вертикали.