Цены на сахар стабилизировались – Минэкономики

Розничная цена сахара зафиксировалась на уровне 24,5 грн за килограмм в ожидании увеличения импорта.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по итогам открытой встречи участников украинского свеклосахарной отрасли.

"Участие в мероприятии приняли аграрии - производители сахарной свеклы, переработчики - производители сахара, производители продуктов питания и напитков, представители торговых сетей и профильных аграрных ассоциаций, а также импортеры", - говорится в сообщении.

"Учитывая прошлогодние неблагоприятные погодные условия, в частности, засуху, в Украине было собрано значительно меньше сахарной свеклы - 8,6 млн тонн, что обусловило снижение объемов производства сахара из 1,5 млн тонн в прошлом маркетинговом году (МГ) до 1,1 млн тонн в текущем.

Поскольку в 2020/2021 МГ внутреннее потребление сахара оценивается в 1,2 млн тонн, и учитывая необходимость формирования переходных остатков сахара на конец МГ на уровне не менее 250 тыс тонн, прогнозируемый объем импорта сахара составит 110 тыс тонн", - добавили в ведомстве .

"По состоянию на сегодня розничная цена зафиксировалась на уровне 24,5 грн за килограмм. Мы понимаем необходимость в обеспечении участников производственного процесса сахарным сырьем, насыщении внутреннего рынка достаточными объемами сахара и стабилизации ценовой ситуации.

С этой целью в марте Минэкономики выдало лицензии на импорт 120 тыс тонн сахара-сырца", - заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Он добавил, что сейчас в Минэкономики рассматривается вопрос о выдаче в ближайшее время лицензий на импорт дополнительных 50 тыс тонн сахара-сырца.

Кроме того, в феврале-марте было завезено 40 тыс тонн сахара по установленной тарифной квоте с нулевой ставкой пошлины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

"Себестоимость сахара из импортноо сахарного сырья, как отметили участники встречи, составляет около 20 грн за килограмм. Соответственно, после осуществления импорта в ближайшие недели ценовая ситуация выровняется и сахар станет доступнее для украинцев.

Между тем, в парламенте рассматривается возможность временного обнуления импортных пошлин на ввоз сахара белого в Украину, что также будет способствовать насыщению внутреннего рынка сахаром", - добавил Высоцкий.

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Напомним:

Антимонопольный комитет 5 апреля начал дело против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации белого сахара (свекловичного).

В "Астарте" убеждены, что после предоставления компанией разъяснений и документов АМКУ откажется от выдвинутых обвинений.

Экономическая правда