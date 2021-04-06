Антимонопольный комитет начал расследование вероятного сговора на рынке сахара

Антимонопольный комитет 5 апреля начал дело против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации белого сахара (свекловичного).

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"В течение последних месяцев Комитетом исследовалась ситуация, связанная с повышением цен на сахар.

Установлено, что с сентября 2020-го упомянутые выше субъекты похожим образом повышали оптово-отпускные цены. Стоимость росла подобными темпами и в один период: в течение сентября-ноября 2020 года - в среднем на 48%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в АМКУ не видят объективных причин для такой динамики.

"Сахаристость свеклы в прошлом году в целом по Украине снизилась на 1,7%, урожайность - на 7,8%, соответствующие посевные площади сократились на 2,7%.

Объемы производства сахара в 2020-м сократились на 22,3% по сравнению с предыдущим периодом. В то же время дефицита в Украине не наблюдалось, учитывая переходные запасы, объемы импорта и общественную тенденцию по снижению внутреннего потребления", - добавили в Комитете.

"АМКУ видит, что группа "Астарта "и ООО "Радеховский сахар" находятся в разных условиях хозяйственной деятельности, однако похожими действиями ограничили конкуренцию на рынке, и получили возможность повышать цены более конкурентного уровня", - подчеркнули в АМКУ.

"В рамках расследования, кроме "Астарты" и "Радеховского сахара", Комитетом изучаются действия и других производителей на этом рынке.

Подчеркиваю, что АМКУ не ограничится проверкой возможных неконкурентных действий на рынке сахара. В ближайшее время расследуем ситуацию на рынке других социально важных продуктов, которе подорожали в последнее время", - заявила глава Антимонопольного комитета Ольга Пищанская.

В Комитете добавили, что совокупная доля группы "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" на общегосударственном рынке составляет около 40%.

Экономическая правда

экономическая правда