Вероятный сговор на рынке сахара: "Астарта" прокомментировала расследование АМКУ

В "Астарте" убеждены, что после предоставления компанией разъяснений и документов АМКУ откажется от выдвинутых обвинений.

Об этом заявила директор по юридическим вопросам компании Лилия Тимакина.

"Астарта" с уважением и пониманием относится к запросам Антимонопольного комитета. Такого рода расследования проводятся государственным регулятором на постоянной основе, в том числе и в период повышения цен на ту или иную продукцию. Низкий урожай прошлого года ожидаемо повлиял на цены всех продовольственных товаров.

Только в 2020 году, наша компания предоставила исчерпывающую информацию на 5 официальных запросов от АМКУ и его территориальных отделений с требованием о предоставлении информации за 2018-2019 и 2019-2020 маркетинговые годы, а также за периоды сентябрь - ноябрь 2019 и 2020 годов. После анализа должностными лицами АМКУ предоставляемых нами документов и объяснений, были сняты любые вопросы", - отметила Тимакина.

В компании добавили, что на постоянной основе раскрывают всю информацию своим стейкхолдерам, ничего не скрывают и всегда открыты к сотрудничеству.

В "Астарте" отметили, что "готовы в дальнейшем предоставить государственному регулятору любые документы, подтверждающие факт отсутствия нарушений действующего конкурентного законодательства".

"Глубоко убеждена, что после предоставления нами разъяснений и документов, Антимонопольный комитет Украины откажется от любого из выдвинутых обвинений", - заявила Тимакина.

Напомним:

Антимонопольный комитет 5 апреля начал дело против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке первичной реализации белого сахара (свекловичного).

Экономическая правда