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Zoom решил напрямую продавать аккаунты госучреждениям РФ

Четверг, 8 апреля 2021, 14:30
 

Американская компания Zoom Video Communications сообщила, что госорганы РФ и компании с государственной долей могут покупать аккаунты напрямую - ранее сервис запретил своим дистрибьюторам продавать доступ российскому госсектору.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку.

Между тем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую ", - говорится в сообщении компании, которым располагает "Коммерсантъ".

Напомним:

Американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать корпоративную подписку к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил непонимание, почему сервис Zoom запретил своему российскому дистрибьютору продавать корпоративную подписку на сервис российским госучреждениям.

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Zoom РФ

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