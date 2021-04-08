Zoom решил напрямую продавать аккаунты госучреждениям РФ
Американская компания Zoom Video Communications сообщила, что госорганы РФ и компании с государственной долей могут покупать аккаунты напрямую - ранее сервис запретил своим дистрибьюторам продавать доступ российскому госсектору.
Об этом сообщает "Коммерсантъ".
"Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку.
Между тем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую ", - говорится в сообщении компании, которым располагает "Коммерсантъ".
Напомним:
Американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать корпоративную подписку к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил непонимание, почему сервис Zoom запретил своему российскому дистрибьютору продавать корпоративную подписку на сервис российским госучреждениям.
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