Zoom решил напрямую продавать аккаунты госучреждениям РФ

Американская компания Zoom Video Communications сообщила, что госорганы РФ и компании с государственной долей могут покупать аккаунты напрямую - ранее сервис запретил своим дистрибьюторам продавать доступ российскому госсектору.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Zoom по-прежнему намерен обслуживать клиентов на российском рынке и в СНГ. Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку.

Между тем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую ", - говорится в сообщении компании, которым располагает "Коммерсантъ".

Напомним: