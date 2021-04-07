Zoom запретила продавать доступ к сервису российским госучреждениям – СМИ

Американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать корпоративную подписку к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании "РайтКонф", дистрибьютора решений Zoom в России и СНГ, партнерам от 31 марта.

В письме говорится, что Zoom Video Communications Inc. отзывает у российского партнера авторизацию на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами.

Гендиректор "РайтКонф" Андрей Петренко подтвердил изданию подлинность письма. По его словам, требования Zoom касаются не только РФ, но и стран СНГ.

"Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора", - добавил он.

По его словам, работа по действующим контрактам продолжится. В Zoom не ответили на запрос издания.

Об ограничении со стороны Zoom, введенных в отношении государственных учреждений, также сообщается на сайте российской "Высшей школы экономики".

"Вышка больше не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom. По имеющейся информации, эта проблема затрагивает все российские организации с государственным участием, в том числе и другие вузы", - сообщили в ВШЭ.

Опрошенные изданием эксперты считают, что Zoom принял такое решение, чтобы избежать возможных санкционных рисков со стороны США.

"Zoom не работает на рынках, которые считает токсичными, так как это может повлиять на стоимость акций на бирже", - добавил основатель ГК "Нейтроникс" Григорий Иванов.

"Доля России в выручке Zoom не превышает 1%, поэтому компании, по его мнению, выгоднее пожертвовать этим рынком, чем стоимостью акций.

Другой причиной для ограничения предоставления услуг Zoom в России может быть сложность соблюдения законодательства, считает партнер департамента налогов и права Deloitte Антон Зыков, например, о необходимости хранить данные пользователей на территории страны", - говорится в статье.