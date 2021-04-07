В Кремле отреагировали на решение Zoom ограничить работу в госучреждениях РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил непонимание, почему сервис Zoom запретил своему российскому дистрибьютору продавать корпоративную подписку на сервис российским госучреждениям.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Meduza.

"К сожалению, это американский сервис. Офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше. Знаю, что многие клиенты Zoom пытались установить связь, но у них не получалось, из Польши с ними никто не говорит. Надо переходить на альтернативы. Они есть", - заявил Песков.

По его словам, российским операторам платформ, схожим с Zoom, "нужно будет хорошо поработать, чтобы доработать свои сервисы", потому что "у нас еще недоработки в этой сфере".

"Все-таки стабильность работы оставляет желать лучшего, поэтому, конечно, требует доработки", - сказал пресс-секретарь Путина.

Несмотря на это, по его словам, российские сервисы смогут "компенсировать" отсутствие Zoom.

Он добавил, что в администрации президента РФ нет аккаунта в Zoom или договоров с компанией, которая разработала сервис.

"При этом партнеры России из других стран организовывали в Zoom "некоторые международные контакты, в том числе многосторонние", в которых принимал участие Кремль. Президент Владимир Путин в ежедневном режиме не использует Zoom, поскольку есть "закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции", - цитирует издание Пескова.

Напмоним:

Американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать корпоративную подписку к сервису онлайн-конференций госучреждениям и госкомпаниям в России.