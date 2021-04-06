Новости 6 апреля: цены на бензин падают, МВФ улучшил прогнозы для экономики Украины

О бензине. Розничные сети АЗС 6 апреля продолжили снижать цены на бензины на фоне подписания меморандума между Кабмином и Нефтегазовой ассоциацией Украины.

О налогах. Сотрудники налоговой милиции разоблачили служебных лиц частного предприятия в уклонении от уплаты налогов на 18,6 млн грн - предприятие, в том числе, неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе "Большая стройка".

О ФЛП. В Минсоцполитики подготовили проект постановления Кабмина о порядке выплаты ФЛПам и наемным работникам в "красных" зонах "карантинных" 8 тыс гривень.

О "Центрэнерго". "Укруглеобогащение групп", управляемое аффилированными с Игорем Коломойским лицами, благодаря перепродаже угля для Центрэнерго "заработала" 120 миллионов гривень, а еще 250 миллионов задолжала шахтам.

О прогнозах. МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

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