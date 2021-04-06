ГФС разоблачила компанию-участника "Большой стройки" в уклонении от уплаты налогов на 19 миллионов

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве разоблачили служебных лиц частного предприятия в уклонении от уплаты налогов на 18,6 млн грн - предприятие, в том числе, неоднократно становилось победителем публичных торгов по программе "Большая стройка".

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"С целью искусственного завышения стоимости работ и дальнейшего получения наличных средств (схема отката) предприятие проводило бестоварные операции, при этом только документально отражая приобретение ТМЦ, работ, у другого общества, которое, в свою очередь, осуществляло финансово-хозяйственные взаимоотношения с рисковыми СХД.

Действуя умышленно, фигуранты уголовного производства формировали необоснованный налоговый кредит по НДС. В результате такой деятельности злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн гривен", - говорится в сообщении.

В результате обысков обнаружили тендерную документацию и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о фактах хищения бюджетных средств, черновые записи и наличные денежные средства на общую сумму более 6 млн гривен в эквиваленте.

При этом, компании, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов, в ГФС не называют.

Экономическая правда